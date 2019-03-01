Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 марта

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -10 ° …-9 °
|4 м/с
|С
|743 мм.рт.ст.
|85%
|день
|Небольшой снег, -7 ° …-4 °
|2 м/с
|СЗ
|744 мм.рт.ст.
|73%
|вечер
|Небольшой снег, -10 ° …-6 °
|2 м/с
|З
|746 мм.рт.ст.
|83%
|ночь
|Небольшой снег, -11 ° …-10 °
|2 м/с
|З
|745 мм.рт.ст.
|85%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
26.02.2019, 12:15
24.02.2019, 09:37
Аналитика
28.02.2019 14:46
Капитал
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии
В единый день работы с потерями электроэнергии персоналом "Карелэнерго" были сняты показания с 715 приборов учета, составлено шесть актов неучтенного энергопотребления.
28.02.2019 13:50
28.02.2019 10:20
27.02.2019 14:46
Чтиво
28.02.2019 19:31
Без политики
Учредитель Офтальмологического центра Карелии рассказал о предстоящих изменениях в работе клиники.
28.02.2019 13:03
28.02.2019 11:01
27.02.2019 16:27
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии