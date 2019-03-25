Погода в Петрозаводске сегодня, 25 марта

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|утро
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|ЮЗ
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|З
|743 мм.рт.ст.
|56%
|вечер
|Облачно с прояснениями, -2 ° …+3 °
|2 м/с
|З
|743 мм.рт.ст.
|76%
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