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Грунт для рассады 10л
60
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Таблетки торфяные 12шт
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Новости. Погода
07:05, 26 Апреля 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +2 ° …+14 ° 1 м/с ЮВ 765 мм.рт.ст. 59%
день Ясно, +15 ° …+18 ° 1 м/с ЮВ 763 мм.рт.ст. 34%
вечер Ясно, +9 ° …+18 ° 1 м/с Ю 759 мм.рт.ст. 46%
ночь Ясно, +5 ° …+8 ° 2 м/с З 757 мм.рт.ст. 70%
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