Прогноз погоды на субботу

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|Влажность
|утро
|Ясно, +5 ° …+12 °
|2 м/с
|З
|755 мм.рт.ст.
|61%
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|6 м/с
|СВ
|757 мм.рт.ст.
|53%
|вечер
|Ясно, +1 ° …+7 °
|6 м/с
|СВ
|760 мм.рт.ст.
|52%
|ночь
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|4 м/с
|СВ
|763 мм.рт.ст.
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