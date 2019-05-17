Погода в Петрозаводске сегодня, 17 мая

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Малооблачно, +10 ° …+17 °
|4 м/с
|З
|763 мм.рт.ст.
|46%
|день
|Ясно, +17 ° …+18 °
|4 м/с
|СЗ
|762 мм.рт.ст.
|32%
|вечер
|Ясно, +8 ° …+17 °
|1 м/с
|СВ
|762 мм.рт.ст.
|47%
|ночь
|Ясно, +5 ° …+6 °
|1 м/с
|З
|762 мм.рт.ст.
|74%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
11.05.2019, 14:10
11.05.2019, 21:40
13.05.2019, 15:49
13.05.2019, 19:40
16.05.2019, 07:25
14.05.2019, 19:40
Аналитика
15.05.2019 11:09
Политкухня
Накануне внеочередной сессии депутат Медвежьегорского горсовета прокомментировала планы роспуска представительного органа местного самоуправления.
15.05.2019 10:36
14.05.2019 16:07
13.05.2019 12:27
13.05.2019 10:13
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
09.05.2019 15:12
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии