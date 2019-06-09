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Грунт для рассады 10л
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Новости. Погода
07:05, 09 Июня 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 9 июня

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, +22 ° …+28 ° 2 м/с ЮЗ 760 мм.рт.ст. 58%
день Облачно с прояснениями, +26 ° …+28 ° 3 м/с ЮЗ 759 мм.рт.ст. 57%
вечер Облачно с прояснениями, +19 ° …+25 ° 3 м/с ЮЗ 758 мм.рт.ст. 69%
ночь Малооблачно, +15 ° …+18 ° 3 м/с З 759 мм.рт.ст. 74%
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