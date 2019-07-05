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Новости. Погода
07:05, 05 Июля 2019

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 5 июля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +12 ° …+19 ° 3 м/с З 745 мм.рт.ст. 58%
день Малооблачно, +19 ° …+20 ° 2 м/с З 745 мм.рт.ст. 42%
вечер Малооблачно, +13 ° …+19 ° 2 м/с ЮЗ 745 мм.рт.ст. 58%
ночь Облачно с прояснениями, +10 ° …+12 ° 1 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 88%
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