Погода в Петрозаводске сегодня, 6 июля

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +12 ° …+14 °
|1 м/с
|ЮВ
|743 мм.рт.ст.
|89%
|день
|Небольшой дождь, +15 ° …+17 °
|1 м/с
|З
|743 мм.рт.ст.
|68%
|вечер
|Небольшой дождь, +12 ° …+17 °
|1 м/с
|В
|744 мм.рт.ст.
|76%
|ночь
|Дождь, +11 ° …+12 °
|1 м/с
|З
|744 мм.рт.ст.
|93%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
01.07.2019, 15:12
30.06.2019, 09:21
02.07.2019, 11:25
01.07.2019, 13:12
29.06.2019, 17:15
03.07.2019, 10:43
Аналитика
05.07.2019 09:15
Обществоведение
Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.
04.07.2019 13:31
03.07.2019 16:00
03.07.2019 14:56
01.07.2019 15:12
Чтиво
04.07.2019 14:04
Личное мнение
Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.
03.07.2019 12:35
30.06.2019 08:53
26.06.2019 15:40
Медиа
01.07.2019 09:39
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии