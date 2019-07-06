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Новости. Погода
07:05, 06 Июля 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 6 июля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +12 ° …+14 ° 1 м/с ЮВ 743 мм.рт.ст. 89%
день Небольшой дождь, +15 ° …+17 ° 1 м/с З 743 мм.рт.ст. 68%
вечер Небольшой дождь, +12 ° …+17 ° 1 м/с В 744 мм.рт.ст. 76%
ночь Дождь, +11 ° …+12 ° 1 м/с З 744 мм.рт.ст. 93%
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