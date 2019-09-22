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Новости. Погода
07:05, 22 Сентября 2019

Прогноз погоды на воскресенье

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +4 ° …+5 ° 3 м/с СЗ 750 мм.рт.ст. 90%
день Небольшой дождь, +5 ° …+6 ° 5 м/с С 751 мм.рт.ст. 81%
вечер Небольшой дождь, +4 ° …+5 ° 4 м/с С 753 мм.рт.ст. 84%
ночь Небольшой снег, +3 ° …+4 ° 4 м/с СЗ 753 мм.рт.ст. 86%
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