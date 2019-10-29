Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 29 октября

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Снег, -4 ° …-2 °
|1 м/с
|Ю
|754 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Небольшой снег, -2 ° …-1 °
|1 м/с
|ЮЗ
|753 мм.рт.ст.
|85%
|вечер
|Небольшой снег, -2 °
|1 м/с
|СЗ
|753 мм.рт.ст.
|92%
|ночь
|Небольшой снег, -3 ° …-2 °
|2 м/с
|С
|755 мм.рт.ст.
|90%
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