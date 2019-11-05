Погода в Петрозаводске сегодня, 5 ноября

Без политики

Таунхаус – это относительно недорогой двухэтажный дом, который разделён на одинаковые блоки. В таком доме нет общих подъездов - для каждого блока имеется собственный вход. Эта недвижимость объединяет в себе достоинства коттеджа и городской квартиры.