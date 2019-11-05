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Новости. Погода
07:05, 05 Ноября 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 5 ноября

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Облачно с прояснениями, -4 ° …-3 ° 3 м/с СВ 752 мм.рт.ст. 88%
день Пасмурно, -2 ° …-1 ° 4 м/с СВ 749 мм.рт.ст. 76%
вечер Малооблачно, -2 ° …-1 ° 5 м/с СВ 745 мм.рт.ст. 74%
ночь Малооблачно, -4 ° …-2 ° 4 м/с СВ 744 мм.рт.ст. 73%
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