Погода в Петрозаводске сегодня, 5 ноября

Новости по теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Облачно с прояснениями, -4 ° …-3 °
|3 м/с
|СВ
|752 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Пасмурно, -2 ° …-1 °
|4 м/с
|СВ
|749 мм.рт.ст.
|76%
|вечер
|Малооблачно, -2 ° …-1 °
|5 м/с
|СВ
|745 мм.рт.ст.
|74%
|ночь
|Малооблачно, -4 ° …-2 °
|4 м/с
|СВ
|744 мм.рт.ст.
|73%
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
02.11.2019, 18:00
03.11.2019, 16:15
29.10.2019, 13:24
31.10.2019, 13:36
30.10.2019, 16:30
03.11.2019, 11:00
Аналитика
31.10.2019 15:41
Капитал
Беспрецедентные меры господдержки бизнеса в Карелии, которых нет ни в одном регионе России, сами уже становятся своего рода брендом республики.
31.10.2019 11:31
31.10.2019 10:32
30.10.2019 16:55
30.10.2019 11:55
Чтиво
31.10.2019 09:24
Без политики
Таунхаус – это относительно недорогой двухэтажный дом, который разделён на одинаковые блоки. В таком доме нет общих подъездов - для каждого блока имеется собственный вход. Эта недвижимость объединяет в себе достоинства коттеджа и городской квартиры.
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
27.10.2019 10:10
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии