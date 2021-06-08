Как заполнить анкету для получения визы в Швейцарию

Первым шагом к получению визы в Швейцарию будет заполнение специальной анкеты.

Швейцария очень маленькая страна. Но, несмотря на свои размеры, она поражает туристов своими достопримечательностями, потрясающей природой и курортами мирового уровня.

А получить возможность стать полноправным гражданином одной из европейских стран можно. В отзывах компании 2eu in клиенты делятся советами как правильно организовать переезд за рубеж. Приоритетными направлениями являются Румыния, Болгария и Польша. Оформив гражданство одной из этих стран, открывается возможность мигрировать в Европу, безгранично путешествовать, получить европейское образование и качественное медицинское обслуживание.

Документы для въезда в Швейцарию

Если вы собираетесь посетить эту невероятно колоритную страну, вам нужно знать, какие документы потребуется собрать для этого путешествия. Так как Швейцария входит в состав стран Шенгенского соглашения, туристу нужно оформить шенгенскую визу. И, чтобы пересечь границу Швейцарии, визу необходимо получить именно в ее посольстве. Первым шагом к получению визы будет заполнение специальной анкеты.

Анкета может быть как в бумажном, так и в электронном виде. В бумажном варианте нужно заполнять анкету черными или фиолетовыми чернилами буквами латинского печатного алфавита. Не допускаются ошибки в заполнении. Заполнить анкету можно только на трех языках, на выбор: английский, немецкий и французский язык. Данные для заполнения должны быть достоверными, все данные вы переносите из своих основных документов (заграничный паспорт).

Анкета состоит из 38 пунктов, все из которых должны быть заполнены заявителем. Исключением является специальная графа, которая заполняется сотрудниками консульского отдела. Она расположена в правой части анкеты.

Пункты в анкете для заполнения



• Пункт 1 и 3 заполняем строго по заграничному паспорту, латинскими печатными буквами, без указания отчества.

• Пункт 2 заполняется только женщинами при смене фамилии.

• В пункте 4 нужно указать дату рождения, сначала указываем число, а после месяц и год рождения.

• Пункты 5, 6, 7, 8 заполняются строго по заграничному паспорту, в них нужно указать место рождения, гражданство и ваш пол.

• Пункт 9 — ваше семейное положение, пункт 10 заполняется только на несовершеннолетних детей.

• Пункт 11 граждане РФ не заполняют.

• Пункт 12 требует от заявителя указать тип проездного документа. Как правило, это заграничный паспорт, поэтому нужно выбрать Normaler.

• В пункте 17 нужно указать адрес фактического проживания на латинице.

• В пункте 18 россияне ставят NEIN.

• В пунктах 19 и 20 заявитель указывает род своей деятельности и наименование фирмы, в которой работает. Если заявитель неработающий, то оставляет графу пустой.

• Пункт 21 — цель въезда в страну.

• Пункт 22 — выберите значение SWITZERLAND.

• Во всех оставшихся пунктах заявителю нужно будет указать информацию о государстве первого въезда, сроках пребывания в стране, дату въезда и выезда из страны, куда подаются документы и дату подачи. Срок рассмотрения анкеты на получение визы составляет 5 дней.

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