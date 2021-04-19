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Начинается выдача льготной ипотеки для ИЖС

Новости. Общество
16:30, 19 Апреля 2021
фото: © РИА Новости/ Нина Зотина
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, включающее в программу льготной семейной ипотеки возможность брать кредит под 6% на покупку земельных участков и строительство частных домов.

Как сообщает РБК, на оперативном совещании с вице-премьерами 19 апреля Мишустин отметил, что за счет расширения программы предполагается дополнительно выдать более 20 тыс. жилищных кредитов на 79 млрд руб.

«Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», — сказал глава правительства.

Площадь построенного в рамках программы частного жилья, по оценке Мишустина, может составить 2,8 млн «квадратов».

Об условиях льготной ипотеки читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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