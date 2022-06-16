Из-за ремонта на теплосетях в центре Петрозаводска перекроют движение

В пятницу, 24 июня, АО «ПКС-Тепловые сети» начнет работы по реконструкции тепловых камер в центре города, в связи с чем изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска.

АО «ПКС-Тепловые сети» в рамках инвестиционной программы 24 июня приступит к реконструкции тепловых камер на улицах Свердлова и Дзержинского. В пределах тепловых камер заменят магистральные трубопроводы.

Обратите внимание на изменение схемы дорожного движения:

• со стороны улицы Свердлова закроют движение на перекрестке Свердлова-Дзержинского

• будет действовать проезд со стороны пр. Ленина по улице Дзержинского на улицу Свердлова

• от улицы Андропова до Дзержинского по улице Свердлова движение сделают двусторонним, также двусторонним будет движение по улице Дзержинского от Карла Маркса до Свердлова

• движение в прямом направлении на перекрестке Свердлова-Дзержинского закроют

В связи с реконструкцией тепловой камеры около ТЦ «Макси» (напротив дома по адресу ул. Дзержинского, д.28) вдоль торгового центра будет частично запрещена стоянка и остановка транспортных средств.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны! Работы по реконструкции планируются до 30 августа.