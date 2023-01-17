Проспект в Петрозаводске ушел под воду (ВИДЕО)

Проезжую часть на Ветеринарном проспекте в Сулажгоре затопило практически полностью.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» появилось видео затопленной улицы в столице Карелии.

Автор ролика зафиксировал огромную лужу, затопившую всю проезжую часть на Ветеринарном проспекте, в районе дома № 13.

Ранее в 2023 году в Петрозаводске подтапливало только дом — девятиэтажку на Ключевой, жители которой привыкли жить среди воды.