Юные спортсмены Карелии завоевали 19 медалей на соревнованиях по биатлону

Завершились крупные соревнования по биатлону — Межрегиональный «Кубок Анны Богалий».

Торжественной церемонией награждения победителей и призеров в Петрозаводске завершились крупные соревнования по биатлону — Межрегиональный «Кубок Анны Богалий». Идейным вдохновителем и организатором сорневнований стала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий.



Юные карельские спортсмены завоевали на соревнованиях 19 медалей, рассказали в Центре спортивной подготовки.



Летний «Кубок Анны Богалий — SKIMIR» проходил с 4 по 9 сентября в Петрозаводске на трассах республиканского спорткомплекса Курган. В соревнованиях приняли участие около 300 биатлонистов с 10 до 16 лет из 17 регионов России.



Самую большую команду — 101 спортсмена — представила наша республика. По итогам Кубка в копилке карельской команды 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Десять биатлонистов заняли четвертые места, четверо — пятые места и трое — шестые места.



Награды победителям и призерам на торжественной церемонии закрытия соревнований вручили глава Карелии Артур Парфенчиков и сама прославленная биатлонистка Анна Богалий.



Артур Парфенчиков отметил, что все эти дни на Кургане царила невероятная атмосфера — накал спортивной борьбы.



«Я поздравляю тех, кто победил, но думаю, что выиграли все! Вы подружились, прониклись нашей Карелией. Уверен, что многие захотят сюда вернуться. Надеюсь, что „Кубок Анны Богалий“ останется здесь навсегда. Будем делать условия для соревнований все лучше и лучше. Огромное спасибо всем, кто участвовал, кто приехал, кто болел. Могу смело заявить, что „Кубок Анны Богалий“ состоялся!» — отметил руководитель региона.



Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отметила, что это была прекрасная неделя.



«С утра до вечера на стадионе, в поиске самих себя, обретения новых навыков, друзей, эмоций. Я верю в то, что вы — поколение будущего! Мы работаем вместе с вашими наставниками, тренерами и родителями, чтобы у вас появлялись новые возможности. Готовьтесь к зиме, будем следить за вашими выступлениями и успехами!» - сказала известная биатлонистка, а теперь и наша землячка.



В Центре спортивной подготовки отметили, что уже в апреле 2024 года в Костомукше пройдут соревнования по биатлону на призы главы Карелии — финальный этап «Кубка Анны Богалий — SKIMIR».





