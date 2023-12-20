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Олимпийский чемпион Ларин провел открытую тренировку по тхэквондо в день Карелии на ВДНХ

Новости. Общество
19:10, 21 Декабря 2023

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Спортивное мероприятие посетил и Артур Парфенчиков.

В день Карелии на выставке-форуме «Россия» олимпийский чемпион Владислав Ларин провел открытую тренировку по тхэквондо, сообщили на официальном интернет-портале республики.

«Для меня очень почетно представлять свой родной край на выставке «Россия. Сегодня я проведу мастер-класс, на котором познакомлю всех желающих с некоторыми элементами тхэквондо. Спорт в нашей республике набирает популярность, мы достигаем новых результатов, с каждым годом в сборной России появляется все больше карелов, представляющих различные виды дисциплины. Уверен, что эта выставка станет стимулом и развития спорта в Карелии!», — сказал Ларин.

Открытую тренировку спортсменов посетил и Артур Парфенчиков.

Кроме того, глава Карелии и президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Сергей Елисеев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Карелии и физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская Федерация Самбо». Оно позволит повысить популярность боевого искусства на территории республики и сделать его более доступным для жителей.

Стороны выразили намерение проводить в регионе спортивные соревнования и турниры по самбо различного уровня, повышать профессиональный уровень тренерского и судейского состава.

«Сегодня для карельского самбо замечательный день, в Карелии это популярный вид спорта. Им занимаются более 1 200 наших ребят. В нашем регионе этот вид спорта неразрывно связан с именем Заслуженного тренера России Ильи Шегельмана. Он основал карельскую школу самбо, известную далеко за пределами республики. Среди его воспитанников — выдающиеся спортсмены — чемпионы мира, Европы, СССР и России», — рассказал Артур Парфенчиков.

В республике регулярно проводятся крупные соревнования по самбо. Так, с 7 по 11 декабря во Дворце спорта «Корал» в Петрозаводске состоялись Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа. За звание лучшего спортсмена боролись более 500 участников, в том числе и жители республики.

Президент «Всероссийской Федерации самбо» Сергей Елисеев вручил главе республики юбилейную медаль за развитие этого вида борьбы в регионе.

«Мы официально подписали соглашение о сотрудничестве и развитии самбо в Карелии. Это знаковое событие и я благодарю Артура Олеговича за внимание, которое уделяется в республике нашему виду спорта. Карелия показывает хорошие результаты. Уверен, что в ближайшем будущем в составе сборной команды России будут яркие представители вашей республики», — отметил Сергей Елисеев.

 
 
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