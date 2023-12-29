В аварии с участием 50-ти авто в Новгородской области погибли люди

На месте массового столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Андрея Никитина.

«На М-11 „Нева“ произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами. Держу ситуацию на личном контроле», — сказал он.

Как уточнили в Минздраве, в медицинские учреждения региона эвакуируют десять пострадавших, в том числе двоих детей.

«Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня в 14.45 мск на 526-м километре в Новгородском районе. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе младенец 2023 года рождения.