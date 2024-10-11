Вещь увлекательная, но очень трудная: в петрозаводском приюте рассказали о непростой миссии

Порой сотрудникам приходится часами бегать по лесам и проникать в труднодоступные места, чтобы в городе не было опасных стай диких собак.

«Отловы на стерилизацию — вещь увлекательная, но очень трудная. Иногда очень и очень трудная. Счастливая при удаче, обидная и горькая при провале», — сообщили в паблике Первого петрозаводского общественного приюта.

Благодаря этой работе в городе не видно опасных стай диких собак, отметили в источнике.

Выезжаем и в районы, налажены связи с активистами из других городов Карелии. Остается проблема самовыгульных, которых мы тоже стараемся стерилизовать. Как всегда очень надеемся на вашу помощь, гранта нет. Приют существует на благотворительность. Поддержите Приют!

— призвали в сообществе.