Вещь увлекательная, но очень трудная: в петрозаводском приюте рассказали о непростой миссии

Порой сотрудникам приходится часами бегать по лесам и проникать в труднодоступные места, чтобы в городе не было опасных стай диких собак.
«Отловы на стерилизацию — вещь увлекательная, но очень трудная. Иногда очень и очень трудная. Счастливая при удаче, обидная и горькая при провале», — сообщили в паблике Первого петрозаводского общественного приюта.
Благодаря этой работе в городе не видно опасных стай диких собак, отметили в источнике.
Выезжаем и в районы, налажены связи с активистами из других городов Карелии. Остается проблема самовыгульных, которых мы тоже стараемся стерилизовать. Как всегда очень надеемся на вашу помощь, гранта нет. Приют существует на благотворительность. Поддержите Приют!
— призвали в сообществе.
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