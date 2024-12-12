В центре Петрозаводска столкнулись кроссовер и легковушка

Авария произошла днем 13 декабря.
В Петрозаводске днем 13 декабря произошло ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля на пересечении улиц Антикайнена и Крупской, сообщает dtpptz.ru.
Легковой автомобиль двигался по улице Антикайнена со стороны центра. Кроссовер выезжал с улицы Крупской, совершая левый поворот на улицу Антикайнена. Судя по видео, в момент совершения маневра у водителя был ограниченный обзор влево из-за припаркованных транспортных средств.
От столкновения (передней стороной — левым бортом) транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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