В аварии в Кондопожском районе пострадали два человека

Произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.
В 20.35 28 января в МЧС Карелии поступило сообщение о столкновении грузового и легкового автомобилей в Кондопожском районе на 454 км ФАД Р-21 «Кола». Пострадали два человека, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Личным составом проводились работы по отключению аккумуляторной батареи.
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание