Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Кондопоге будет ограничено 6 ноября

Водителей призвали заранее планировать возможные маршруты объезда.

В границах Кондопоги 6 ноября с 14:30 до 16:00 будет изменена схема движения через железнодорожный переезд, расположенный по ул. Советов, связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Движение автотранспорта через переезд будет регулировать работник дистанции пути, с пропуском автотранспорта реверсивно.

Своевременный пропуск обеспечат для проезда машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, сообщили в пресс-службе отделения Октябрьской РЖД.



