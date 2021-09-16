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Стали известны победители грантового конкурса «Добрые леса Segezha Group» стали

Новости. Общество
14:20, 17 Сентября 2021
фото: © Пресс-служба «Segezha Group»

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В Сегеже подведены итоги грантового конкурса «Добрые леса Segezha Group».

Для участия в конкурсе поступило 13 заявок от инициативных жителей города, образовательных учреждений, учреждений культуры и общественных организаций.

 — «По результатам оценки экспертной комиссии победителями стали девять проектов, посвященных темам благоустройства общественного пространства, поддержки семьи и детства, развитию культуры и спорта, экологии и защите животных. На реализацию проектов в Карелии Segezha Group направляет в этом году более 1,3 миллиона рублей. Бюджет конкурса по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза», — отмечает советник генерального директора АО «Сегежский ЦБК» по социальным вопросам Натали Карапетян.

Уже в ближайшее время инициатива «Оживление пространства» поможет обустроить придомовую территорию для жителей домов, проживающих на улицах Бульвар Советов 8, 10, Строителей 25, Спиридонова 34. Здесь появятся новые скамейки и урны.

Проект «Мы вместе» на базе детского сада № 20 создаст семейный клуб, в котором для детей и родителей будут проходить совместные занятия. Для реализации проекта также будет благоустроена спортивная площадка.

Активисты проекта «Джампинг-фитнес» будут проводить занятия по популярному спортивному направлению — аэробных тренировках на батутах. А секции художественной и спортивной гимнастики в Сегеже и Надвоицах смогут закупить необходимый инвентарь и оборудование.

Поддержаны проекты в области экологии: «ЭкоВыгозерье» и «БиблиоЭко», они познакомят жителей с красотами родного края и экологичным образом жизни в ходе экскурсий, мастер-классов и лекций со специалистами.

Финансирование также получил единственный городской общественный приют для бездомных животных «Верный друг». Результатом проекта должно стать обновление вольеров, благоустройство территории с обустройством кормокухни.

При грантовой поддержке в Сегеже состоится старейший в Карелии музыкальный рок-фестиваль «Рыбка»

Результаты всех этих социальных инициатив можно будет увидеть уже к концу года.

Справочно:

Конкурс «Добрые леса Segezha Group» впервые состоялся в 2019 в Лесосибирске (Красноярский край). В 2020 году в его географию вошла Сегежа (Республика Карелия), а в 2021 — Вологда и Сокол (Вологодская область).

В прошлом году в Сегеже в рамках инициативы было реализовано 11 проектов.

 
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