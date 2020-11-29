Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.

Уже опубликованы многочисленные данные, свидетельствующие о том, что пандемия короновирусной инфекции имеет глубокие психологические и социальные последствия.

Как пережить эпидемию, сохранив свое психологическое здоровье, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева:

"Крайне важно сейчас уменьшить стресс, тревогу, страхи и ощущение одиночества среди населения в целом. Каждому из нас предстоит выход из сложившейся ситуации. Эпидемия закончится, и будут необходимы силы для вхождения в обычную жизнь.

Важно сохранить себя, важно не достигнуть третьей стадии стресса – стадии истощения, постараться избежать болезни и декомпенсации. Помните, что сейчас очень важно беречь себя и не растрачивать психологические ресурсы. Неизвестно, сколько еще продлится пандемия.

Помните, что все, абсолютно все люди, которые нас окружают, находятся в стрессе, так же, как и вы, и переживают не меньше, чем вы. У всех снижена сопротивляемость и самоконтроль. Все очень чувствительны и ранимы сейчас.

Отложите изменение мира до лучших времен. Не пытайтесь доказать другому, что и как он должен делать: у него к вам есть собственные претензии, основанные на его "правильных" представлениях. Избавьтесь на время от ожиданий от окружающих.

Включите "режим сбережения энергии" и избегайте конфликтов. Это станет возможным, если основной мыслью будет: "Мне сейчас не стоит на это тратить себя. Я займусь этим позже. Мои ресурсы не безграничны, я хочу оставаться эмоционально здоровым. Другой сейчас не обязан делать так, как мне представляется правильным".

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