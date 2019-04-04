Администрации Медвежьегорского района Карелии вынесли предостережение

За нарушения земельного законодательства администрации Медвежьегорского района вынесено предостережение, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

С 14 февраля по 18 марта госинспектором отдела организации земельного надзора Управления Россельхознадзора Карелии проведено административное обследование 7 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 59,7114 га.

Участки расположены в районе деревне Бор Пуданцев и деревне Есино Медвежьегорского района и принадлежат на праве собственности органам местного самоуправления.

При визуальном осмотре земельных участков выявлены признаки нарушения требований земельного законодательства.

Мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий (пашни) от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью собственником не выполнялись, что является нарушением Земельного кодекса.

Муниципальному образованию выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.