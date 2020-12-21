Администрация губернатора готова потратить более 400 тыс. рублей на изучение того, что курят жители Карелии

Губернаторская администрация ищет исполнителя для проведения опроса, с помощью которого чиновники намерены выяснить масштаб употребления наркотиков жителями Карелии.

Администрация главы региона выступает заказчиком в аукционе на оказание услуг по проведению социологического исследования с целью изучения уровня и структуры наркопотребления, масштаба распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в Республике Карелия.

Максимальная цена контракта составляет 433 тыс. рублей. Деньги на данные цели будут направлены из карельского бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В техническом задании сообщается, что исследование проводится в рамках мониторинга наркоситуации. Его целью является "выявление уровня наркотизации общества и отношения населения Республики Карелия к проблемам наркомании".

В частности, авторы мониторинга намерены проанализировать "ценностные установки населения", определить наиболее распространенные на территории Карелии наркотики, выявить степень их доступности и так далее.

Предполагается, что мониторинг должен проводиться не менее чем в девяти муниципальных образованиях республики. При этом исследование должно быть обязательно выполнено в Петрозаводске и Костомукше, а также в Сортавальском, Лахденпохском, Сегежском и Кондопожском районах.

Исполнителю предстоит провести опрос населения, а затем проанализировать полученную информацию. Общий объем выборки – не менее 2 тыс. человек в возрасте от 14 до 60 лет.

В закупочной документации размещен текст анонимной анкеты, на вопросы которой желают получить ответы от населения представители карельского правительства. В документе тридцать вопросов, последний из которых: "Где Вам удается доставать наркотики?".

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске волонтеры ведут борьбу с уличной рекламой наркотиков.