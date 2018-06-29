Администрация одного из городов Карелии не хочет благоустраивать дворы

В региональное отделение ОНФ поступила жалоба от жителей на действия властей, отказывающихся реализовывать в Питкяранте программу благоустройства.

Инициативная группа жильцов, проживающих по ул. Горького, д.9 и ул. Титова, д.2. в Питкяранте, обратилась в карельское отделение Общероссийского народного фронта.

Люди сообщили о том, что администрация Питкярантского городского поселения отказала им в реализации проектов благоустройства дворовых территорий по программе проекта "Формирование комфортной городской среды". При этом ранее их заявки были признаны победителями.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".