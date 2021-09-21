Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Администрация Петрозаводска опубликовала программу праздничных мероприятий на 1 октября

Новости. Культура
17:40, 28 Сентября 2021
фото: © pensia-expert.ru

Новости партнеров

Столица Карелии отметит День пожилых людей и День музыки традиционными мероприятиями, муниципальные учреждения подготовили для горожан большую концертную программу.

На этой неделе в Петрозаводске пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилого человека. Праздник, который отмечают во всем мире 1 октября, совпадает с Международным днем музыки. По доброй традиции в это время повсеместно организуют концерты, творческие встречи и различные акции.

Как рассказали в администрации города, в рамках праздничной программы 30 сентября в 18.00 в малом зале Детской музыкальной школы № 1 имени Гельмера Синисало (Московская улица, 12) состоится музыкально-поэтический вечер «С осенью в родстве». На концерте, куда будут приглашены люди старшего поколения, выступят юные исполнители. В программе — музыка и стихи Людмилы Мурадян из сборника «Минуты вдохновения». Вход — свободный.

Здесь же, в малом зале Детской музыкальной школы 1 октября в 18.00 состоится концерт с участием преподавателей.

В арт-зале Культурно-досугового центра Древлянки (Березовая аллея, 31) для горожан старшего возраста 1 октября будет организовано праздничное мероприятие «Бархатный сезон». Развлекательная программа, подготовленная при участии общественно-культурного центра «Согласие», начнется в 15.00. Далее гостей праздника ждет ретро-вечер «Играет старая пластинка». Начало мероприятия — в 16.00.

Культурно-досуговый центр на Ключевой готовит концерт-поздравление «Мудрец из страны детства». Видео будет размещено в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» 1 октября в 13.00.

Также в праздничный день в Культурно-досуговом центре Соломенного (улица Октября, 10) в 15.00 состоится концерт «Душа, как прежде молода».

Кроме того, 3 октября в Культурно-досуговом центре Древлянки в 15.00 ждут гостей на концерт вокальной группы «Надежда» — «Мы с Вами сердцем и душой». Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону: 75-00-80.

Также во Дворце торжественных церемоний Петрозаводска в праздничный день по традиции будут чествовать свадебных юбиляров. Медалями «За любовь и верность» наградят супругов, проживших в браке 25 и более лет. Для приглашённых готовят небольшой концерт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
24.09.2021, 13:12
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги
22.09.2021, 07:15
Жители Петрозаводска рассказали о шоке от роста цен в такси и сравнили с тарифами в других городах

Аналитика

27.09.2021 14:09
Капитал
Дают – бери! Государство выделяет деньги самозанятым на льготных условиях
Самозанятые жители Карелии начали получать льготные микрозаймы в государственном  Фонде по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания).
Лучшее из возможного, чтобы суставы двигались свободно и без боли!
24.09.2021 16:37
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги 7
24.09.2021 13:12
Уровень бедности «отвязали» от цен 10
24.09.2021 10:11
Дмитрий Фабрикантов: «Мы будем продолжать» 15
23.09.2021 15:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:22
Без политики
Счастливая семерка карельской здравницы «Кивач»
Клиника «Кивач» заняла 7-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и «Масштаб бизнеса».
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
27.09.2021 12:08
На острие офтальмологии
24.09.2021 10:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»