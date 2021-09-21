Администрация Петрозаводска опубликовала программу праздничных мероприятий на 1 октября

Столица Карелии отметит День пожилых людей и День музыки традиционными мероприятиями, муниципальные учреждения подготовили для горожан большую концертную программу.

На этой неделе в Петрозаводске пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилого человека. Праздник, который отмечают во всем мире 1 октября, совпадает с Международным днем музыки. По доброй традиции в это время повсеместно организуют концерты, творческие встречи и различные акции.

Как рассказали в администрации города, в рамках праздничной программы 30 сентября в 18.00 в малом зале Детской музыкальной школы № 1 имени Гельмера Синисало (Московская улица, 12) состоится музыкально-поэтический вечер «С осенью в родстве». На концерте, куда будут приглашены люди старшего поколения, выступят юные исполнители. В программе — музыка и стихи Людмилы Мурадян из сборника «Минуты вдохновения». Вход — свободный.

Здесь же, в малом зале Детской музыкальной школы 1 октября в 18.00 состоится концерт с участием преподавателей.

В арт-зале Культурно-досугового центра Древлянки (Березовая аллея, 31) для горожан старшего возраста 1 октября будет организовано праздничное мероприятие «Бархатный сезон». Развлекательная программа, подготовленная при участии общественно-культурного центра «Согласие», начнется в 15.00. Далее гостей праздника ждет ретро-вечер «Играет старая пластинка». Начало мероприятия — в 16.00.

Культурно-досуговый центр на Ключевой готовит концерт-поздравление «Мудрец из страны детства». Видео будет размещено в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» 1 октября в 13.00.

Также в праздничный день в Культурно-досуговом центре Соломенного (улица Октября, 10) в 15.00 состоится концерт «Душа, как прежде молода».

Кроме того, 3 октября в Культурно-досуговом центре Древлянки в 15.00 ждут гостей на концерт вокальной группы «Надежда» — «Мы с Вами сердцем и душой». Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону: 75-00-80.

Также во Дворце торжественных церемоний Петрозаводска в праздничный день по традиции будут чествовать свадебных юбиляров. Медалями «За любовь и верность» наградят супругов, проживших в браке 25 и более лет. Для приглашённых готовят небольшой концерт.