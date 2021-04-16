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Администрация Петрозаводска опубликовала серию фотографий, как Ирина Мирошник убирает мусор

Новости. Общество
13:49, 17 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на первый в этом году весенний субботник - многочисленные фотографии появились на официальном сайте администрации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, субботник прошел в парке Победы. 

Кроме Ирины Мирошник в нем участвовали сотрудники администрации и "неравнодушные горожане", пояснили в мэрии.

Участники субботника убирали листву и скопившийся за зиму бытовой мусор, обрезали сухие ветки деревьев и кустарников.

В этом году администрация города планирует провести серию экологических акций под разными названиями:  "Чистый Петрозаводск", "Выходные в любимом парке", "Сад памяти".

Жители Петрозаводска могут сами провести такие субботники.

Для этого необходимо подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В письме нужно указать контактное лицо, телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, и сообщить, нужны для участников субботника мешки и перчатки.

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