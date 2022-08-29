Администрация Петрозаводска открыла «горячую линию» для жильцов сгоревшего дома

Жильцы многоквартирного дома, сгоревшего 14 сентября в Петрозаводске, получат помощь от властей.

Об этом сообщили в администрации города.

«Администрация Петрозаводска открыла телефонную линию для жителей сгоревшего дома. По всем вопросам они могут обращаться по телефону: 71-35-23», — говорится на официальном сайте администрации.

Как сообщалось ранее, пожар произошел 14 сентября около девяти часов вечера. Дом пострадал настолько сильно, что его придется расселять. Девять человек, в том числе двоих детей поселили в общежитии спортшколы. Остальные жильцы уехали к родственникам.