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Администрация Петрозаводска предупреждает, что не покупает квартиры по объявлению

Новости. Общество
09:19, 22 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Жителей карельской столицы призывают быть внимательными при оформлении сделок с недвижимостью, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, городские власти продолжают реализовывать Региональную адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. Для этого проводятся аукционы по приобретению жилых помещений. К участию в них приглашаются собственники квартир - физические и юридические лица.

При этом администрация не покупает квартиры путем размещения объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Приобретение жилых помещений осуществляется на специализированной платформе в соответствии с № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 

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Комментарии

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Njkdez
2020-07-22 09:29:22
Мирошник предупреждает)) да Петрозаводчане уже попали на "мошенничество" вначале со стороны депутата матвеева, твоего дружка, потом бондарчука твоего дружка, скоро хирурги и твой нарыв вскроют)) предупреждает она, работать надо было для Петрозаводчан, а не махинации крутить, насмотрелась "Форс мажоры" возомнила о себе не пойми чо?
nae
2020-07-22 09:21:50
А администрации слабо прижучить хитро*опых скупщиков, дабы не повадно было вводить в заблуждение?
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