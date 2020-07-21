Администрация Петрозаводска предупреждает, что не покупает квартиры по объявлению

Жителей карельской столицы призывают быть внимательными при оформлении сделок с недвижимостью, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Как сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска, городские власти продолжают реализовывать Региональную адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. Для этого проводятся аукционы по приобретению жилых помещений. К участию в них приглашаются собственники квартир - физические и юридические лица.

При этом администрация не покупает квартиры путем размещения объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Приобретение жилых помещений осуществляется на специализированной платформе в соответствии с № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".