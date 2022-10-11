Администрация Петрозаводска разъяснила, можно ли детям приносить с собой еду в школу

Руководители школ Петрозаводска не вправе запрещать детям приносить с собой еду.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города заместитель мэра Наталья Кармазина.

По ее словам, в администрацию поступают жалобы от родителей на то, что их детям запрещают приносить еду в ланч-боксах.

По словам Кармазиной, директора школ переживают за качество такой еды, которая целый день хранится в рюкзаках детей и может испортиться. Тем не менее, запрещать школьникам питаться самостоятельно директора не имеют права. При этом родители несут полную ответственность за последствия, добавила Кармазина.