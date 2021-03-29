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Администрация Вяртсиля в Карелии оштрафована за игнорирование замечаний прокуратуры

Новости. Общество
15:35, 30 Марта 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Власти поселка Вяртсиля оштрафованы на 2 тысячи рублей за то, что нарушили законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения, а также не разметили в интернете информацию о реализации программы "Комфортная городская среда", сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы в 2020 году провела проверку в деятельности администрации Вяртсильского городского поселения, в ходе которой выявила нарушения требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, а также регламентирующих размещение в системе "ГИС ЖКХ" в интернете информации о ходе реализации государственной программы "Формирование комфортной городской среды". В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города главе Вяртсильского городского поселения внесла два представления.

Однако администрация Вяртсильского городского поселения необходимые меры по устранению нарушений закона не приняла. Так, техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения не подготовлено, соответствующая информация о ходе реализации государственной программы "Формирование комфортной городской среды" в системе "ГИС ЖКХ" не размещена, представления прокуратуры рассмотрены с нарушением установленного законом срока.

В связи с этим прокуратура города в отношении главы Вяртсильского поселения в феврале текущего года возбудила дело об административном правонарушении.

Постановлением Сортавальского городского суда глава Вяртсильского городского поселения признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.

В настоящее время необходимая информация в системе "ГИС ЖКХ" в сети "Интернет" размещена, проводимая поселением подготовка технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения находится на контроле прокуратуры города.

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