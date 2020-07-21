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Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"

Новости. Общество
16:07, 22 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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По словам адвоката, осужденный исследователь сталинских репрессий из Карелии может выйти на свободу в ноябре.

Такое мнение защитник Дмитриева высказал в беседе с журналистами после оглашения приговора. Виктор Ануфриев отметил, что по ранее выдвинутым обвинениям в изготовлении детской порнографии Юрий Дмитриев оправдан в полном объеме – за отсутствием состава преступления. А по обвинению в насильственных действиях сексуального характера признан виновным, но ему назначено наказание ниже низшего предела – 3 года и 6 месяцев.

"Если хорошо посчитать, где-то ему осталось три с половиной месяца, ну, в ноябре где-то с числа 12-го, будем живы-здоровы, будем встречать. Если до этого времени что-то не изменится", - сказал Виктор Ануфриев.

Оценивая по просьбе журналистов вынесенный приговор, Виктор Ануфриев заметил, что вместе со своим подзащитным он относится к вердикту суда положительно.

"Мы не говорим пока о его законности или справедливости, но положительно потому что главной целью в этом процессе было то, чтобы Юрий Алексеевич не погиб в колонии", - пояснил адвокат.

Напомним, уголовное преследование Юрия Дмитриева началось в конце 2016 года, когда известный исследователь сталинских репрессий был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приёмной дочери. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, обнаруженные в домашнем компьютере Дмитриева. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев объяснил эти фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и отправил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

В защиту Юрия Дмитриева выступили многие российские и зарубежные учёные, деятели культуры, политики и общественники, в числе которых есть даже Нобелевские лауреаты и режиссеры с мировым именем. Дмитриев считает своё уголовное дело преследованием за Сандармох - место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, в открытии и исследовании которого участвовал подсудимый.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-22 16:17:12
Пофиг. Признан виновным в педофилии. Уже этого достаточно, чтобы вызвать чувство брезгливости в отношении этого персонажа.
Конь
2020-07-22 16:14:44
какой он историк?
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