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Адвокат приемной дочери Дмитриева считает приговор мягким и просит Верховный суд Карелии отправить дело на пересмотр

Новости. Общество
12:56, 03 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Правозащитник Игорь Перов подал апелляционное представление на приговор городского суда Петрозаводска, который был ранее вынесен Дмитриеву, обвиненному в педофилии.

"Подали апелляцию 3 августа, - сообщил Игорь Перов. – В представлении просим признать вынесенное наказание незаконным: оно слишком мягкое, а также не признаем оправдательный приговор во второй части (изготовление порнографии – ред.) и просим отправить дело на новое рассмотрение".

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриев был оправдан.

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, комментируя приговор Дмитриеву, отметил, что суд вынес "чрезмерно мягкий приговор за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-03 16:46:49
Поддерживаю Игоря Перова. Приговор слишком мягкий и абсурдный. Улицкая с Познером будут на суд влиять. Ещё чего не хватало?
zanoza
2020-08-03 13:13:00
Подать то он может,это его право, только к чему всё это, хочет себе имя сделать на резонансном деле.
Терпила
2020-08-03 12:59:14
Итак уж старика помурыжили, выглядит лет на 100....скостите срок, чтобы отсидки в СИЗО хватило для освобождения и пусть дышит дальше, куда ему теперь? На период доживания только , как в Пенсионном фонде говорят...
новый
2020-08-03 13:19:18
Терпила, в пенсионном фонде этому персонажу делать нечего, ибо за всю свою жизнь ничего полезного для общества не сделал и ни копейки налогов государству не заплатил. Только фотографировал по ночам. Сомневаюсь, что эти фотографии он рассматривал в гордом одиночестве, иначе откуда столько протестунов с плакатиками нарисовались. Рыльца в пушку, опасаются, потому и истерят.
Ekaterina Starshinova
2020-08-03 14:56:07
новый, а твоя родня из палачей много чего полезного делала?
кир
2020-08-03 16:35:20
Ekaterina Starshinova, вы много придумали про палачей на американские деньги. Беззубая власть не знает как с такими надо обращаться. А большевики знали. :)
Off
2020-08-03 14:41:54
новый, это ,именно ты так думаешь ..извращенец.
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