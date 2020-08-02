Адвокат приемной дочери Дмитриева считает приговор мягким и просит Верховный суд Карелии отправить дело на пересмотр

Правозащитник Игорь Перов подал апелляционное представление на приговор городского суда Петрозаводска, который был ранее вынесен Дмитриеву, обвиненному в педофилии.
"Подали апелляцию 3 августа, - сообщил Игорь Перов. – В представлении просим признать вынесенное наказание незаконным: оно слишком мягкое, а также не признаем оправдательный приговор во второй части (изготовление порнографии – ред.) и просим отправить дело на новое рассмотрение".
Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриев был оправдан.
Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, комментируя приговор Дмитриеву, отметил, что суд вынес "чрезмерно мягкий приговор за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка".
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