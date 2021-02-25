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Адвокат рассказал о способе обмана россиян, у которых есть ипотека

Новости. Общество
20:40, 26 Февраля 2021
фото: © Григорий Сысоев/ТАСС
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Бум ипотечных кредитов не остался незамеченным мошенниками, которые специализируются на обмане посредством различных методов социальной инженерии, в том числе при телефонном общении.

Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Суть обмана сводится к тому, что плательщика просят произвести оплату, связанную с ипотекой, по реквизитам, отличным от тех, которые обычно используются.

При этом мотивировка может быть совершенно различной. Например, вам могут сказать, что банк по техническим причинам поменял реквизиты платежа, или же мошенники могут обосновать свою просьбу новыми требованиями Банка России.  Может быть также озвучено, что требования к ипотеке на законодательном уровне и вовсе поменялись.

"Обращаю внимание на то, что мошенникам может быть известна сумма платежа или срок платежа по ипотечному кредиту.  Такая осведомлённость ни в коем случае не подтверждает то, что звонят из банка. Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платёж по иным реквизитам", — напоминает юрист.

Как только вы услышали в трубке нечто подобное, как и в любых других случаях попытки обмана по телефону, сразу же кладите трубку. Вместе с тем, будет не лишним сообщить в банк о подобном звонке.

"Будьте внимательны и помните, что все изменения в договор с банком вносятся не иначе как при вашем личном участии в отделениях банка", — указывает Миронов.

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