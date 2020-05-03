890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена"
03.05.2020 14:23
В Карелии практически завершено строительство нового аэровокзала, заявил Парфенчиков 1
03.05.2020 11:25
Власти сообщили, как работают "антивирусные" КПП на дорогах Карелии (ФОТО) 1
Новое
Сегодня 09:15
Ученые из Карелии впервые в мире изучили скорость роста сфагновых мхов 3
03.05.2020 13:09
В Петрозаводске продолжается строительство жилого дома "Изумрудный"
03.05.2020 16:34
В Карелии пока не планируют открывать торговые центры 5
03.05.2020 16:01
Грабеж произошел на Ключевой в Петрозаводске 1
03.05.2020 15:19

Адвокат высказался о законности установки КПП в Карелии из-за коронавируса

Новости. Общество
10:49, 04 Мая 2020
фото: "Новости Костомукши"
Загрузка...

Адвокат Николай Флеганов прокомментировал ужесточение правил въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Николай Флеганов заявил "Столице на Онего", что указ главы республики, согласно которому ужесточены правила въезда в Карелию, устанавливает правовые барьеры для въезжающих граждан. При этом подобного рода запреты, по оценке юриста, должны вводится "в рамках другого правового режима".

"Указ главы вызывает много вопросов. Фактически, он устанавливает некие цензы для въезда в республику для граждан из других регионов, также разрешает въезд в республику только исключительно с какой-либо целью, указанной же в указе. Кроме того, он устанавливает правовые барьеры для беспрепятственного прибытия и передвижения по республике Карелия. Фактически, лицу, прибывающему в республику с частным визитом, может быть отказано во въезде, если строго следовать указу. Убежден, что подобные меры должны проводиться не в рамках режима повышенной готовности, а в рамках другого правового режима. При этом, продолжительность данных мер должна быть строго ограничена установленными законом сроками, а не вводится на неопределенное время. Но пока на введение режима ЧС руководство республики не решается", - сообщил Николай Флеганов.

Адвокат также пояснил принцип действия введенных в регионе ужесточенных правил въезда.

"По сути, речь идёт о возможности пропуска на территорию республики только 4-х категорий граждан. Сегрегация проведена по следующим признакам: те, кто приехал работать; те, кто приехал, условно говоря, на отдых - для проживания в гостиницах и турбазах; те, кто владеет садовыми или дачными домами или иной недвижимостью в республике, годной для проживания; а также транзитные проезжающие. По тексту указа видно, что любой из граждан должен доказать свою принадлежность к той или иной группе. В тексте документа даже приведены виды доказательств (договор, бронь, документы о собственности и т.д.)", - пояснил Флеганов.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, ужесточающий из-за роста заболевших коронавирусом правила въезда в республику.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
28.04.2020, 09:31
Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена"
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 16
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»