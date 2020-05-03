Адвокат высказался о законности установки КПП в Карелии из-за коронавируса

Адвокат Николай Флеганов прокомментировал ужесточение правил въезда в Карелию из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Николай Флеганов заявил "Столице на Онего", что указ главы республики, согласно которому ужесточены правила въезда в Карелию, устанавливает правовые барьеры для въезжающих граждан. При этом подобного рода запреты, по оценке юриста, должны вводится "в рамках другого правового режима".

"Указ главы вызывает много вопросов. Фактически, он устанавливает некие цензы для въезда в республику для граждан из других регионов, также разрешает въезд в республику только исключительно с какой-либо целью, указанной же в указе. Кроме того, он устанавливает правовые барьеры для беспрепятственного прибытия и передвижения по республике Карелия. Фактически, лицу, прибывающему в республику с частным визитом, может быть отказано во въезде, если строго следовать указу. Убежден, что подобные меры должны проводиться не в рамках режима повышенной готовности, а в рамках другого правового режима. При этом, продолжительность данных мер должна быть строго ограничена установленными законом сроками, а не вводится на неопределенное время. Но пока на введение режима ЧС руководство республики не решается", - сообщил Николай Флеганов.

Адвокат также пояснил принцип действия введенных в регионе ужесточенных правил въезда.

"По сути, речь идёт о возможности пропуска на территорию республики только 4-х категорий граждан. Сегрегация проведена по следующим признакам: те, кто приехал работать; те, кто приехал, условно говоря, на отдых - для проживания в гостиницах и турбазах; те, кто владеет садовыми или дачными домами или иной недвижимостью в республике, годной для проживания; а также транзитные проезжающие. По тексту указа видно, что любой из граждан должен доказать свою принадлежность к той или иной группе. В тексте документа даже приведены виды доказательств (договор, бронь, документы о собственности и т.д.)", - пояснил Флеганов.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, ужесточающий из-за роста заболевших коронавирусом правила въезда в республику.