Адвокаты обвиняемого во взяточничестве экс-главы Минтранса Карелии требуют направить дело в Верховный суд России

Защита бывшего руководителя карельского Минтранса Алексея Кайдалова считает, что в Карелии из-за общественного давления процесс может быть необъективно рассмотрен.

В марте адвокаты Зограб Габриелян и Светлана Радзевичус направили в Верховный суд России ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела.



Ранее, в марте, защитники Кайдалова обращались с аналогичным ходатайством в Петрозаводский суд.



Защита экс-министра мотивирует свое решение наличием обстоятельств, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения.



Адвокаты указывают, в частности, на отсутствие беспристрастности суда, предвзятость материалов в СМИ и статус своего подзащитного, который являлся членом регионального правительства.



В частности, защитники сообщили в беседе корреспонденту "Столицы на Онего", что опубликованная ранее информация о том, что купюры, найденные у Кайдалова, были помечены словом "взятка", не соответствует действительности. Они поясняют, что на некоторых банкнотах был обнаружен порошок , которым могли быть ранее помечены дверные ручки номера гостиницы предполагаемого взяткодателя.