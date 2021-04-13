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Адвокаты обвиняемого во взяточничестве экс-главы Минтранса Карелии требуют направить дело в Верховный суд России

Новости. Общество
11:15, 14 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Защита бывшего руководителя карельского Минтранса Алексея Кайдалова считает, что в Карелии из-за общественного давления процесс может быть необъективно рассмотрен.

В марте адвокаты Зограб Габриелян и Светлана Радзевичус направили в Верховный суд России ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела.

Ранее, в марте, защитники Кайдалова обращались с аналогичным ходатайством в Петрозаводский суд.

Защита экс-министра мотивирует свое решение наличием обстоятельств, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения.

Адвокаты указывают, в частности, на отсутствие беспристрастности суда, предвзятость материалов в СМИ и статус своего подзащитного, который являлся членом регионального правительства.

В частности, защитники сообщили в беседе корреспонденту "Столицы на Онего", что опубликованная ранее информация о том, что купюры, найденные у Кайдалова, были помечены словом "взятка", не соответствует действительности. Они поясняют, что на некоторых банкнотах был обнаружен порошок , которым могли быть ранее помечены дверные ручки номера гостиницы предполагаемого взяткодателя.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-14 12:04:37
Это называется общественный резонанс, а не давление. С такими адвокатами и прокурор не нужен.
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