"Аэрофлот" разрешил брать в салон самолета чемоданы побольше

"Аэрофлот" откликнулся на просьбы пассажиров и скорректировал требования к габаритам ручной клади, которые начали действовать в середине февраля.

Хотя перевозчик не опускался до минимальной планки по провозу бесплатной ручной клади в пять килограммов (установленной в авиационных правилах), но он установил свои требования по ее габаритам, которые не являются стандартными для производителей небольших чемоданов, которые пассажиры обычно берут с собой в салон самолета, сообщает "Российская газета". Дело всего лишь в пяти сантиметрах. Основная часть чемоданчиков 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину, 25 сантиметров в высоту. А габариты по сумме трех измерений должны быть не более 120 сантиметров (ранее было 115 сантиметров).

У авиакомпании же были немного занижены требования по высоте, до 20 сантиметров. И большая часть "ручных" чемоданов просто не проходила контроль при регистрации на рейс. Ручная кладь в жестком кузове не влезала в рамки специальной измерительной стойки. И пассажиров просили ее сдавать в багаж. Что вызвало немало нареканий, ведь кому-то приходилось доплачивать за второе место багажа.

А вот правила проноса на борт товаров из магазинов беспошлинной торговли не изменились. Они должны быть упакованы в один запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, с габаритами по сумме трех измерений не более 115 сантиметров.

Можно еще взять с собой рюкзак, весом не более пяти килограмм и габаритами по сумме трех измерений не более 80 сантиметров, дамскую сумку, портфель или верхнюю одежду.

Что касается музыкальных инструментов, то перевозчик отдельно уточнил правила их провоза. Так, один музыкальный инструмент с габаритами по сумме трех измерений должен быть не более 135 сантиметров.

Если габариты гитары по сумме трех измерений превышают 135 сантиметров, то ее провоз в ручной клади возможен при условии предварительного согласования через контакт-центр, офис продаж "Аэрофлота" или его официального агента не позднее 36 часов до времени вылета рейса по расписанию, отмечается в правилах.