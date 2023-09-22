Аэропорт «Петрозаводск» обслужил более 74 тысяч пассажиров с начала года

Пик пассажиропотока пришелся на один из летних месяцев.

С начала года аэропорт «Петрозаводск» обслужил более 74 тысяч пассажиров с января 2023 года, сообщили в паблике карельского Минтранса 22 сентября.



Как отметили в сообществе, пик пассажиропотока пришелся на август: в этом месяце обслужили более 14,5 тысяч пассажиров. В сентябре на сегодняшний день уже обслужили более 6 тысяч пассажиров.

ООО «Авиапредприятие «Северсталь» стало лидером среди авиакомпаний по объему перевозок на межрегиональных рейсах.



Сейчас доступны 7 регулярных направлений полетов. Самыми популярными являются Москва, Калининград, Сочи и Минеральные Воды.



«Кроме того, до конца года продлены авиарейсы в колоритный город Казань, город с богатым историческим прошлым, центр Республики Татарстан, а также в знаменитый курортный регион Кавказские Минеральные Воды», — подчеркнули в источнике.



В группе напомнили, что появились и новые рейсы. Один из них связал столицу Карелии с Екатеринбургом, второй — со столицей Ингушетии городом Магас. Для нашей республики данные направления открыты впервые, отметили в республиканском Минтрансе.