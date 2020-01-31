Аэропорт Петрозаводска получил сертификат безопасности

Генеральный директор аэропорта "Петрозаводск" Алексей Николаев прокомментировал ситуацию с задержкой оформления международного сертификата по авиабезопасности.

По словам руководителя аэропорта "Петрозаводск" Алексея Николаева, нарушений в работе его предприятия нет. Задержка с оформлением документов носит технический характер и безопасности пассажиров не угрожает.



Алексей Николаев

"Сертификат безопасности на два года мы получили 30 января. Небольшая задержка никак не повлияла на вопросы безопасности . В период с 26 января – момента окончания срока предыдущего сертификата – до 30 января мы находились в плановой проверке Росавиации, поэтому никаких нарушений в работе действующего аэропорта не было. Жизни наших пассажиров ничто не угрожало", - пояснил гендиректор аэропорта "Петрозаводск".

Он также сообщил, что на совещании, которое 30 января провел заместитель Секретаря Совбеза России, руководитель рабочей группы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Рашид Нургалиев, был поднят вопрос по сертификации.



"Мы доказали, что никаких замечаний к нашей работе нет. И аэропорт работает в штатном режиме в рамках закона", - сказал Алексей Николаев.



По словам гендиректора аэропорта "Петрозаводск", серьезные проблемы у предприятия были два года назад, заявка на продление сертификата по АБ, поданная летом 2017, была отклонена на этапе рассмотрения доказательной документации. За этой время правительством республики и руководством аэропорта была проведена большая работа по приведению в порядок методической базы, разработана программа по развитию воздушной гавани.



"В июле 2019 года, за полгода до окончания действия сертификата, мы предоставили разработанную нами документацию в Росавиацию в Москву. Эксперты данные материалы изучили и по итогам рассмотрен направили положительное заключение по пакету доказательной документации что является подтверждением успешного прохождения первого этапа процедуры сертификации. Они согласились с нашей методической базой и по технической части, и должностным инструкциям, и другим позициям. После этого к нам была назначена выездная инспекция. В конце ноября – начале декабря члены комиссии работали в аэропорту. Мы сразу договорились, что будет максимально жесткий аудит с целью того, чтобы еще раз посмотрели на саму систему работы аэропорта, оценили вопросы, связанные со стройкой: на территории аэропорта возводятся новые объекты. В итоге мы получили 28 замечаний рекомендательного характера с целью усиления авиационной безопасности. Они не были связаны с тем, что у нас чего-то не хватало, как два года назад, когда отсутствовала охранная сигнализация периметра, видеонаблюдения, договора на охрану границ с ведомственной охраны Минтранса России. Нет, нам дали указания, связанные в основном, с действующим строительством терминала, и что необходимо сделать дополнительно для усиления мер авиационной безопасности. В соответствии с ними был разработан план. И с начала декабря по 26 января, даты, до которой у нас действовал сертификат, мы все устраняли", - рассказал Алексей Николаев.



"Сейчас, по итогам повторной проверки, замечаний не выявлено. 30 января акт проверки был подписан и направлен в Москву.В этот же день мы получили сертификат безопасности", - пояснил Николаев.