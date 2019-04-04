Аэропорт "Петрозаводск" прекратил обслуживание санитарных авиарейсов

Новости по теме
Загрузка...
Аэропорт "Петрозаводск" с 4 апреля прекращает обслуживание санитарных авиарейсов на территории Карелии.
Предприятие не смогло принять участие в аукционе на заключение нового контракта, который проводила Республиканская больница, пишут "Вести Карелии".
Согласно постановлению российского правительства, выполнять санитарные рейсы разрешается только вертолетам до 2014 года выпуска. А три вертолета Ми-8, которые принадлежат петрозаводскому аэропорту трудятся с конца 80-х годов прошлого века.
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
Аналитика
Сегодня 15:55
Обществоведение
Реституция церковного имущества чревата новыми социальными конфликтами.
03.04.2019 16:01
03.04.2019 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
Сегодня 14:29
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии