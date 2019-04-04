Аэропорт "Петрозаводск" прекратил обслуживание санитарных авиарейсов

Аэропорт "Петрозаводск" с 4 апреля прекращает обслуживание санитарных авиарейсов на территории Карелии.

Предприятие не смогло принять участие в аукционе на заключение нового контракта, который проводила Республиканская больница, пишут "Вести Карелии".

Согласно постановлению российского правительства, выполнять санитарные рейсы разрешается только вертолетам до 2014 года выпуска. А три вертолета Ми-8, которые принадлежат петрозаводскому аэропорту трудятся с конца 80-х годов прошлого века.

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