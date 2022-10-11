Аферисты покуражились над жительницей Петрозаводска, отдавшей им более полутора миллионов рублей

За сутки телефонные мошенники выудили у пенсионерки из Петрозаводска 1 миллион 730 тысяч рублей, а потом решили выставить ее на посмешище.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление от 52-летней горожанки, ставшей жертвой мошенников.

Пенсионерке позвонили якобы из банка, сообщив об оформленном на нее кредите. Спастись, как обычно. Надо было, взяв аналогичный кредит и переведя деньги на неизвестный счет. Женщина так и сделала, взяв 966 тысяч рублей и отправив их неизвестным.

После этого псевдобанкиры потребовали повторить операцию. Пенсионерка сумела взять еще один кредит уже в другом банке, на 761 тысячу рублей, и вновь отправила все деньги на неизвестный счет.

Но аферисты не успокоились и предложили петрозаводчанке поучаствовать в «поимке мошенников». Для этого ей надо было спровоцировать конфликт в банке и снять это на видео. В этот момент пенсионерка начала догадываться, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Всего за один день петрозаводчанка потеряла более 1 миллиона 730 тысяч рублей. По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.