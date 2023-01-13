Аферисты преподнесли жительнице Петрозаводска неприятный сюрприз

Женщина поверила сообщениям в сети и лишилась денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 57-летней горожанки, ставшей жертвой обмана.

Женщине в соцсети пришло сообщение якобы от крестного сына. Он завуалированно объяснил, что хочет сделать сюрприз, и попросил одолжить 7 тысяч рублей. Петрозаводчанка подумала, что речь идет о его девушке, и перечислила деньги.

Спустя некоторое время молодой человек попросил взаймы еще 5 тысяч рублей. После этого вся переписка исчезла, что показалось женщине странным. Она связалась с родственником и узнала, что все это время общалась с мошенниками, взломавшими его страницу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Полиция Карелии вновь напомнила о бдительности при общении во всемирной сети.