Агрессивная жительница Петрозаводска напугала собственную мать

Ранее судимая женщина разбила окно и похитила мобильник и планшет.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть полиции по Петрозаводску поступило сообщение о краже. Январским утром в квартиру пенсионерки, проживающей в деревянном доме на улице Мелентьевой, начали активно стучаться – в двери, затем в окна. Хозяйка поняла, что это дочь, которая ведет асоциальный образ жизни, зачастую проявляет агрессию, поэтому побоялась открывать ей дверь. Тогда 34-летняя женщина разбила окно и проникла в жилое помещение. Там она взяла планшет и мобильный телефон и скрылась. В момент хищения мать в страхе покинула квартиру. Причиненный ущерб составил 21 тысячу рублей.

Сотрудники полиции доставили подозреваемую в отдел полиции, где женщина продолжила вести себя агрессивно Также представители подразделения по делам несовершеннолетних установили факт ненадлежащего исполнения петрозаводчанкой обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, в результате чего малыш был помещен в медицинское учреждение.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Подозреваемая, ранее судимая за аналогичные преступления, задержана согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса. Похищенное имущество на сбыла.