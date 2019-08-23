Подписаться
Новости. Криминал
16:54, 23 Августа 2019
фото: © Сергей Пипенко / vk.com/instagramptz

Агрессивные жители Карелии оставили мужчину без кармана

Загрузка...

Мужчины узнали, что в кармане банковские карты, и решили его вырвать, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступил звонок от местного жителя. Он рассказал полицейским, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения и похитили банковские карты.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина был в компании малознакомых ему людей, где употреблял алкоголь. В застольной беседе заявитель упомянул, что на его банковском счете хранится крупная сумма денег. Когда он стал собираться домой, двое мужчин решили составить ему компанию, и на улице ударили несколько раз, а после этого вырвали карман куртки, в котором находились карты.

Оперативники разыскали подозреваемых. Они пояснили, что хотели продолжить банкет, но собственных денег для этого не было. Поэтому и пошли на преступление. Подозреваемые, мужчины 35 и 55 лет, успели приобрести алкоголь, сигареты. 

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
22.08.2019, 15:26
"Деревья, трава и мох сожжены без огня" - жители Карелии заявили о радиационной угрозе
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском

Аналитика

22.08.2019 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 6
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 1
22.08.2019 15:05
Лопатка не для соседа 12
22.08.2019 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

22.08.2019 14:35
Без политики
Адреналин в крови
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:20
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»