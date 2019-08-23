Агрессивные жители Карелии оставили мужчину без кармана

Мужчины узнали, что в кармане банковские карты, и решили его вырвать, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступил звонок от местного жителя. Он рассказал полицейским, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения и похитили банковские карты.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина был в компании малознакомых ему людей, где употреблял алкоголь. В застольной беседе заявитель упомянул, что на его банковском счете хранится крупная сумма денег. Когда он стал собираться домой, двое мужчин решили составить ему компанию, и на улице ударили несколько раз, а после этого вырвали карман куртки, в котором находились карты.

Оперативники разыскали подозреваемых. Они пояснили, что хотели продолжить банкет, но собственных денег для этого не было. Поэтому и пошли на преступление. Подозреваемые, мужчины 35 и 55 лет, успели приобрести алкоголь, сигареты.

Возбуждено уголовное дело.