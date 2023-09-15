Агрессивный косарь из Прионежья прошелся триммером по ноге соседки

Житель поселка травмировал соседку триммером в ответ на ее замечание.

В Прионежском районе завершили дознание по уголовному делу о преступлении против личности.

В полицию Прионежского района обратилась жительница одного из поселков, которая попросила привлечь к ответственности соседа. Конфликт между пенсионеркой и соседом случился летом. Обстоятельства инцидента установили сотрудники отдела дознания.

Как стало известно, 43-летний житель поселка косил траву для компоста, как его попросила знакомая. В процессе покоса он зашел на участок соседки. Та потребовала прекратить косить траву на ее участке. В ответ злоумышленник включил триммер и провёл нижней частью устройства по ноге пенсионерки. В результате женщина получила травму от лески. Вмешались соседи, которые вызвали бригада скорой помощи и полицию.

Житель Прионежья стал фигурантом уголовного дела о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Карелии.

Решение в отношения обвиняемого, ранее привлекавшегося к административной ответственности за побои, вынесет суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.