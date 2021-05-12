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Агрессивный мужчина выбил челюсть посетителю бара в районе Карелии

Новости. Происшествия
10:27, 13 Мая 2021
фото: © anzub.ru
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Житель Питкяранты стал фигурантом уголовного дела после драки в баре, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района поступило сообщение от работников учреждения здравоохранения. К ним за помощью обратился 36-летний житель Ленинградской области. Врачи диагностировали у него перелом челюсти со смещением. И медикам, и стражам порядка пациент сказал, что неудачно упал. Однако в дальнейшем данная версия не подтвердилась.

Обстоятельства происшествия выяснил участковый уполномоченный полиции. Потерпевший приехал в Карелию, чтобы повидаться с родственниками и друзьями. Это событие ознаменовали походом в увеселительное заведение города. К концу вечера к компании подошёл неизвестный, который вёл себя агрессивно и спровоцировал ссору с одним из участников встречи. Чтобы избежать драки, житель Ленобласти попытался увести товарища, однако обидчику это не понравилось и, по версии дознания, он ударил мужчину по лицу, затем покинул место происшествия. Пострадавший сразу же поехал в больницу. В последующем диагностированный у него перелом челюсти был квалифицирован как вред здоровью средней тяжести.

Установлено, что к преступлению против личности причастен 23-летний ранее судимый за совершение тяжкого противоправного деяния местный житель. Подозреваемый признался в содеянном.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

 

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Комментарии

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кир
2021-05-13 10:32:58
Если бы не признался, что бы изменило? Их бывших не бывает.
Гость
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