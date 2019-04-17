Агрессивный петрозаводчанин за несколько часов совершил несколько преступлений

Мужчина разгромил квартиру друга, сломал камеру в лифте, совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска в течение двух часов поступило сразу несколько звонков о происшествиях в подъездах, расположенных поблизости. Одна женщина сообщила, что к соседям ломится неизвестный. Другая, что незнакомец стучит к ней в двери. Также звонил мужчина, который пояснил, что в его подъезде кто-то сломал видеокамеру лифта.

Сотрудники полиции установили, что все деяния совершены одним человеком –32-летним петрозаводчанином.

Судимый горожанин пришел в гости к своему другу, того не оказалось дома. Разозлившись, он сломал замок, проник в квартиру и повредил часть мебели и бытовой техники. К тому же из жилого помещения он вынес приглянувшиеся ему ценные вещи.

После петрозаводчанин зашел в подъезд другого дома и стал сильно стучать в чужую квартиру. Гражданин повредил хозяйке жилплощади дверь и пошел к лифту. Зайдя внутрь, он повредил камеру. Впоследствии мотив своих действии он объяснить не смог.

На мужчину завели уголовное дела.