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Агрессивный вандал разгромил "Курган Славы" в одном из районов Карелии

Новости. Криминал
16:25, 18 Мая 2020
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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В полицию Суоярвского района поступило сообщение о том, что в одном из поселков повреждено воинское захоронение, сообщили в МВД Карелии.

Местные жители пожаловались, что на братской могиле кто-то разбил три мемориальные плиты и разбросал цветы.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В тот день он находился в состоянии опьянения. Его охватила беспричинная агрессия – и он решил выплеснуть ее на "Кургане Славы". Разбив плиты с именами павших солдат, злоумышленник сбежал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее вандал набросился на рекламный щит в Петрозаводске.

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Комментарии

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Изя
2020-05-18 18:21:42
Одни памятник Яше громят , другие , по их примеру , воинские захоронения громят . Страна идиётов ((( :)
новый
2020-05-18 17:12:21
Прямой потомок пособников финских оккупантов.
Гость
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