Агрессивный вандал разгромил "Курган Славы" в одном из районов Карелии

В полицию Суоярвского района поступило сообщение о том, что в одном из поселков повреждено воинское захоронение, сообщили в МВД Карелии.

Местные жители пожаловались, что на братской могиле кто-то разбил три мемориальные плиты и разбросал цветы.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В тот день он находился в состоянии опьянения. Его охватила беспричинная агрессия – и он решил выплеснуть ее на "Кургане Славы". Разбив плиты с именами павших солдат, злоумышленник сбежал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее вандал набросился на рекламный щит в Петрозаводске.